Матери школьников выступили за отмену оценок по физкультуре

Каждая вторая мать школьника выступает за отмену 5-балльной системы оценок по творческим предметам и физкультуре. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы SuperJob, которые имеются в распоряжении ТАСС.

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Ранее Госдума предложила Минпросвещения РФ и Рособрнадзору оценить целесообразность 5-балльной системы оценок в школах по физкультуре, изобразительному искусству, музыке и труду и возможность перехода к зачетной системе по этим предметам.

«Нет единства мнений и среди родителей школьников: 40% поддерживают, 48% - против. Матери - за зачетную систему (56%): "У моего сына по всем предметам пятерки, а по ритмике - три". Отцы - за сохранение 5-балльной (64%): "Если учитель заинтересован в обучении, то детям будет интересно и они будут выкладываться на пятерку"», — сказано в итогах исследования.

Аналитики отметили, что в среднем экономически активные россияне неоднозначно отнеслись к перспективе нововведений в школах: 43% - за то, чтобы оставить 5-балльную систему оценок, 39% - за переход к зачетной системе, каждый пятый затруднился с ответом.

«Мужчины чаще предлагают оставить все как есть (51%): "Система ”зачет/незачет” снизит творческий потенциал школьников"; "5-бальная система оценок в этих предметах оставляет возможность конкурировать и развиваться личности". Среди женщин больше тех, кто за введение зачетной системы (46%)», — говорится в сообщении.

В итогах опроса сказано, что молодежь до 35 лет, закончившая школу относительно недавно, хотела бы, чтобы изо, физкультура, музыка и труд в школах оценивались по системе "зачет/незачет". Каждый второй россиянин старше 35 лет - за сохранение 5-балльной шкалы оценок по этим предметам.