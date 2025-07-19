Правительство ужесточило правила перевозки детей в авто

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об ужесточении правил перевозки детей в машине.

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Правительство внесло в ПДД понятие «детская удерживающая система». Речь идет о конструкции для перевозки детей в автомобиле, которая должна уменьшить риск причинения вреда их жизни и здоровью. Согласно постановлению, гибкие элементы с пряжками, адаптеры, фиксаторы, накладки на ремни безопасности и прочие аналогичные предметы не являются удерживающими системами.

Требования к таким устройствам прописаны в техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», передает ТАСС.

В России с 18 июля стали действовать изменения в КоАП, которые ранее утвердил президент Владимир Путин. Они касаются штрафов и наказаний для водителей за нарушение ПДД.

Так, увеличился размер штрафа за отказ остановиться по требованию сотрудников ГАИ: за первое нарушение водителя ждет штраф от 7 до 10 тысяч рублей. Повторное нарушение грозит штрафом в 10 тысяч рублей или лишением водительских прав на шесть месяцев.