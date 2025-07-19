В России резко увеличилось число пересдач ЕГЭ

Количество пересдач единых госэкзаменов в России в этом году резко возросло. Все из-за новых правила по ЕГЭ.

© РИА Новости

«В дополнительных днях приняли участие 135 496 человек, что на порядка 30,5 тысяч человек больше, чем в прошлом году», – сообщил РИА Новости глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

По его данным, наибольшее число пересдач было в Москве, Подмосковье, Петербурге и Краснодарском крае.

Новые правила по пересдаче было введено в прошлом году. К пересдаче допускаются выпускники текущего года, предыдущий результат ЕГЭ после пересдачи аннулируется.

Ранее «Свободная Пресса» сообщала о том, что Минобрнауки поделилось планами на обустройство детских комнат.