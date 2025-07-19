Какие факторы влияют на пол ребенка при зачатии

Команда американских молекулярных биологов и эпидемиологов изучила данные 58 тысяч женщин, перенесших не менее двух беременностей и ставших матерями как минимум два раза. Выяснилось, что пол ребенка формируется в момент зачатия отнюдь не случайно, как считалось ранее. Рождение девочки или мальчика зависит от ряда факторов, в числе которых возраст женщины и наличие генных мутаций.

Вопрос соотношения представителей разных полов является предметом интереса биологов, статистиков, демографов, социологов и экономистов.

В некоторых семьях рождаются дети только одного пола. Этот факт побудил ученых задуматься над тем, действительно ли пол ребенка является случайной величиной и вероятности зачатия девочки или мальчика примерно равны.

Чтобы проверить свою гипотезу, ученые проанализировали данные американок (размер выборки составил 58 007), которые стали матерями в период с 1956 по 2015 год. Средний возраст женщин на момент первых родов составил 25,5 лет. Материалом послужили два крупных когортных исследования жителей США, в частности медицинских работников.

Оказалось, что женщины, рожавшие детей в более старшем возрасте, чаще имели детей одного пола — только мальчиков либо только девочек. Так, у матерей, которые на момент зачатия ребенка были старше 28 лет, вероятность рождения ребенка того же пола была на 13% выше по сравнению с расчетной и не зависела от других факторов, таких как цвет волос, группа крови, расовая принадлежность, рост и индекс массы тела в возрасте 18 лет.

Вторым значимым фактором, который влиял на пол ребенка, оказались генетические мутации. Ученые обнаружили семь однонуклеотидных полиморфизмов — точечных мутаций в ДНК матерей (ДНК отцов не исследовались). Три мутации — в генах CYP2U1, NSUN6 и TSHZ1 — имели наиболее сильное воздействие на половую принадлежность ребенка.

Кроме того, ученые выяснили, что в семьях, где уже были два и более ребенка одного пола, также выше вероятность появления последующих детей того же пола. В семьях с тремя мальчиками вероятность рождения еще одного мальчика составляла 61%,а в семьях с тремя девочками вероятность появления еще одной девочки равнялась 58%. Статья с результатами исследования опубликована в журнале Science Advances.

Ранее стало известно, что в Великобритании на свет появились восемь младенцев с ДНК от трех родителей. Эта технология получила название митохондриальная донорская терапия. Ее применяют в тех случаях, когда у плода есть риск развития неизлечимых наследственных митохондриальных болезней. Такие болезни встречаются примерно у одного из пяти тысяч британских младенцев. Митохондриальная ДНК наследуется по материнской линии. Ядерный геном из яйцеклетки матери-носителя мутации пересаживают в яйцеклетку здоровой женщины, из которой предварительно удаляют собственное ядро. В результате формируется яйцеклетка с полным набором хромосом от биологических родителей и здоровыми митохондриями от донора.