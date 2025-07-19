Эксперт рассказал об опасности похода на пляж с маленькими детьми

Поход на пляж с грудными детьми первого года жизни сопряжен с рядом опасностей для детей, рассказал доцент кафедры детских болезней медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Батраков. Свои мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

По словам доктора, кожа детей первого года жизни чрезвычайно подвержена негативному воздействию прямого солнечного света из-за того, что пигментообразующая функция кожи еще только формируется. Поэтому грудным детям рекомендовано пребывание только в рассеянных солнечных лучах, а нахождения под прямыми лучами солнца необходимо избегать из-за возможности серьезных солнечных ожогов.

«Защитить кожу ребенка от ультрафиолетового излучения помогут солнцезащитные кремы и спреи, но не забывайте проверить срок годности средства после вскрытия, а дома перед походом на пляж обязательно его протестируйте: нанесите на небольшой участок кожи и проверьте реакцию кожи ребенка. Поскольку под воздействием песка и воды защитные свойства солнцезащитных средств могут снижаться, необходимо наносить их повторно», — предупредил Батраков.

Врач также указал, что при высокой температуре воздуха ребенок может получить тепловой удар, из-за несовершенной системы термогуляции у детей. Он отметил, что симптомы: повышение температуры тела, изменение цвета кожи, изменение пульса и частоты дыхания, рвота и другие, — могут развиться как сразу, так и через 6-8 часов. Батраков также добавил, что существуют лекарственные препараты, например спазмолитические, антигистаминные и другие, повышающие чувствительность к жаре, поэтому перед походом на пляж необходима консультация с педиатром.

Ранее диетолог Габриэль Молтерн посоветовал добавлять в кофе куркуму. По его словам, специя защищает клетки организма от окислительного стресса и повышает иммунитет.