Как не сломать психику ребенка

Часто говорят, что многие проблемы взрослых родом из детства, потому что личность человека формирует в том числе и то, как с ним обращались родители. Иногда даже очень хорошие мама и папа могут невольно ломать ребёнку психику. Психолог дала 5 простых советов, которые помогут вырастить ребёнка психически здоровым и уверенным в себе.

1. Просто будьте рядом и слушайте

Ребёнку важно чувствовать, что его дом — это безопасное место, где его любят и принимают, подчеркнула Елена Горячева в беседе с RuNews24. Где не кричат, а спокойно обсуждают проблемы.

«Дайте ребёнку понять, что его чувства важны и имеют значение», — посоветовала специалист. Просто слушайте его внимательно, и он будет вам доверять.

2. Научите понимать себя

Очень важно помочь ребёнку разобраться в своих эмоциях. Научите его проговаривать то, что он чувствует: «я злюсь», «мне обидно», «я рад». Это поможет ему лучше понимать себя и других.

3. Дайте ему понятные правила

Чёткие и понятные правила дают ребёнку ощущение стабильности. Когда он знает, что можно, а что нельзя, мир становится для него более предсказуемым и безопасным.

Главное, чтобы эти правила были последовательными и взрослые сами их соблюдали, отметила психолог.

4. Хвалите за старание, а не за оценки

Хвалите ребёнка не только за успехи, но и за сами усилия. Это развивает уверенность в себе и учит не бояться ошибок.

Психолог также посоветовала поддерживать увлечения своего чада, будь то спорт, рисование или наука. Это поможет ему найти своё место в жизни и научиться общаться с другими.

Принимайте его

Самое главное, что могут сделать родители, считает Горячева, — это просто любить своего ребёнка таким, какой он есть.

«Признавайте и принимайте индивидуальность своего ребёнка, даже если она отличается от ваших ожиданий», — посоветовала психолог.

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