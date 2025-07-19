Перечислены ошибки, которые совершают родители на пляже

Врач-педиатр Екатерина Денисова рассказала «МК», чем нельзя пренебрегать во время пляжного отдыха с детьми.

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«Желая хорошенько зарядить свое чадо солнечной энергией и витамином D перед неизбежной осенью, родители часто совершают одни и те же ошибки.

Во-первых, они отправляют детей загорать с 11 по 16 часов дня, а это же самое пекло! Лучше всего на пляж ходить с 9 до 11 утра, а потом делать перерыв и возвращаться уже после 16 часов. В это время можно получить красивый ровный загар и не обгореть — если вы, конечно, не будете пренебрегать солнцезащитными кремами.

Вторая ошибка заключается в том, что многие родители считают, что дети могут обойтись без головных уборов. Даже если вам кажется, что солнце жарит не так уж и сильно, всё равно на голове вашего ребёнка должна быть кепка или панамка. Ведь это лучшая страховка от солнечного удара и испорченного отдыха.

А третья ошибка заключается в том, что вылазку на речку многие взрослые превращают в бесконечный пикник с самыми разнообразными закусками и даже салатами. Порой продукты портятся на солнце или же дети объедаются, у них начинают болеть животы. И это происходит гораздо чаще, чем вам может показаться. Чтобы ничей живот не помешал вам купаться и загорать, не устраивайте пир горой, а просто возьмите с собой лёгкий перекус.

Ну и самое главное — всегда держите ребёнка в зоне видимости, ведь рядом большая вода, которая тоже таит в себе многие опасности».