Рособрнадзор не планирует менять процедуру пересдачи ЕГЭ

В России не планируется вносить изменения в процедуру пересдачи ЕГЭ. Об этом сообщили в Рособрнадзоре.

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Глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что ведомство не планирует вносить изменения в процедуру пересдачи одного из предметов Единого государственного экзамена (ЕГЭ). По словам Музаева, такое решение обусловлено положительной динамикой по итогам анализа результатов пересдач и отсутствием каких-либо организационно-технологических проблем за последние два года.

При этом Рособрнадзор продолжает ежегодно собирать предложения по общему совершенствованию процедур ЕГЭ, передает РИА "Новости".