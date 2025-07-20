Выяснилось, с какого возраста детям можно пользоваться гаджетами

Стало известно, с какого возраста стоит давать несовершеннолетним телефоны и как установить правила их использования. Об этом рассказала основатель сети билингвальных детских садов и школ Discovery Виктория Боева.

Она отметила, что знакомить детей с мобильными устройствами стоит не ранее двух-трех лет. При этом время просмотра мультфильмов нужно ограничить до 15 минут в день.

«Чем старше ребенок, тем больше соблазнов в интернете. Согласно исследованиям, дети от четырех до 17 лет больше всего любят смотреть видео и играть, а после девяти лет многие начинают вести блоги или мечтают о них. Тем не менее родителям лучше не оставлять ребенка наедине с гаджетом без ограничений», - цитируют Боеву «Известия».

Эксперт добавила, что родителям стоит проводить больше времени с детьми. А именно - гулять и заниматься активными играми. В тоже время полностью изолировать детей от технологий не нужно, достаточно установить разумные ограничения.

Ранее "Свободная Пресса" сообщила новость о том, что в России думают, как ограничить соцсети для детей.