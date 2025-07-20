Почему выпускники школ больше всего хотят заниматься точными науками

Выпускники московских школ получили на руки результаты всех испытаний Единого государственного экзамена. Они показали, что дети больше не желают стать юристами, а хотят осваивать точные науки.

© Вечерняя Москва

В 2025 году ЕГЭ провели во всех субъектах Российской Федерации и в 55 зарубежных странах. Участниками основного периода экзаменов стали около 682 тысяч человек, в том числе более 631 тысячи выпускников текущего года.

«ЕГЭ прошло в штатном режиме. Система уже отлажена, так что проблем не возникает», — отметил руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев.

В среднем ЕГЭ в этом году сдали не лучше и не хуже, чем в прошлом. Конечно, не обошлось без 100-балльников. Высшую оценку по одному из предметов получили 6820 человек. 200-балльников — 331 человек, 300-балльников — 13. Есть даже «четыре по сто» — так сдала ЕГЭ москвичка Надежда Яшмолкина.

По словам Музаева, участники ЕГЭ в среднем сдавали по три предмета. В этом году ощутимо увеличилось число сдававших экзамен по профильной математике — на 11 процентов, по физике — на 16 процентов, по биологии — на 7 процентов, по информатике — на 6 процентов.

«Бывали случаи роста интереса к предмету на 3–4 процента. Но то, что случилось в этом году, дорогого стоит», — отметил Музаев.

Рост интереса к точным наукам Рособрнадзор объясняет увеличившейся популярностью инженерных, медицинских и ИТ-специальностей. Свою роль в популяризации сыграла работа школ, Министерства просвещения РФ и региональных образовательных организаций.

«Естественно-научное образование как никогда важно в нашей стране. Результаты ЕГЭ говорят о том, что конкурс в профильные вузы будет выше, чем в предыдущие годы. Университеты смогут отобрать наиболее сильных», — отметил Музаев.

При этом по профильной математике, экзамену, который традиционно считается одним из самых сложных, результат от 60 баллов получили более 60 процентов от общего числа участников, по биологии — более 49 процентов, по химии — более 46 процентов, по физике — более 52 процентов, по информатике — более 44 процентов.

По социально-гуманитарным предметам в целом результаты не отличаются от прошлых лет. Наблюдается небольшое снижение сдающих ЕГЭ по обществознанию. Это неудивительно — все больше вузов отдают предпочтение экзамену по истории. Уже несколько лет идут разговоры о том, чтобы сделать этот предмет обязательным предметом для поступления в гуманитарные университеты. Инициативу поддержал даже президент РФ Владимир Путин. Однако в следующем году такую меру вводить не планируют. В этом году наблюдается небольшое снижение результатов государственного экзамена по русскому языку. По словам Музаева, это было ожидаемо и связано с изменением заданий.

«Мы убираем из экзамена пункты, на которые можно "натаскать". Кроме того, усилен контроль за использованием иностранных и жаргонных слов», — отметил Музаев.

Руководитель Рособрнадзора напомнил, что в прошлом году у участников экзамена появилась возможность пересдать в этот же год один предмет по своему усмотрению. В 2025 году этим воспользовалось большее количество человек, чем в 2024-м. Более 144 тысяч участников отправились на пересдачу. Самым популярным предметом «второй попытки» стало общество знание.

По словам Музаева, система ЕГЭ в очередной раз показала свою эффективность. В ближайшее время она не претерпит значительных изменений. Федеральная власть также выражает свою поддержку ЕГЭ — в апреле на пленарном заседании Государственная дума РФ отклонила межфракционный законопроект, который предусматривал замену ЕГЭ выпускными экзаменами по школьным предметам.

При этом есть у Госдумы и нововведения, которые она готова предложить отечественной системе образования. Комитет нижней палаты парламента по охране здоровья предложил отменить оценки по физической культуре, музыке, труду и изобразительному искусству. 8 июля Госдума приняла проект постановления, в котором содержится эта инициатива. В документе, правда, не уточняется, на что предлагается заменить пятибалльную систему.

Идея отменить оценки по четырем указанным предметам не нова. Еще с 1 января 2021 года в силу вступил приказ Минпросвещения России, которым был утвержден новый порядок заполнения школьных аттестатов. Вместо итоговых оценок по изобразительному искусству, музыке и физкультуре в документе допускается указывать отметку «зачтено». Однако этой возможностью воспользовались далеко не все школы. Теперь велик шанс, что повсеместный переход на зачетную систему по указанным предметам все-таки состоится.

«Не каждый ребенок может превосходно петь, и не каждый, кто, скажем, играет на фортепиано, может мастерски играть в волейбол или лазить по канату», — так прокомментировала инициативу председатель Комитета Госдумы по просвещению Ирина Белых.

Предложение депутатов в целом поддержали родители и школьные учителя. Однако есть и те, кто опасается, что отсутствие оценок снизит мотивацию у детей. С ними, впрочем, не согласна учитель русского языка и литературы, а также классный руководитель одной из московских школ Ольга Чмиль.

«Страх получить плохую оценку негативно влияет на детей, они стесняются отсутствия у себя природной тяги к спорту или творчеству. Система зачетов решит эту проблему».

Кстати

Несмотря на непростые условия, в этом году ЕГЭ провели в ДНР, ЛНР, в Запорожье и на Херсонщине, а также в прифронтовых регионах России. На новых территориях появились первые 100-балльники — 11 человек.