Сдавшие на ОГЭ только два предмета школьники поступят в колледжи на бюджет

Субъекты должны гарантировать бюджетные места в колледжах и техникумах всем школьникам, сдавшим на общем государственном экзамене только два обязательных предмета (русский язык и математику). Об этом ТАСС сообщил директор департамента государственной политики в сфере профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения РФ Виктор Неумывакин.

Липецкая область, Москва и Санкт-Петербург вошли в эксперимент по расширению доступности среднего профессионального образования, который принят для этих трех регионов 1 апреля. Выпускники девятых классов, которые не планируют продолжать обучение в школе, могут сдать только два предмета на ОГЭ вместо четырех.

"У нас чуть позже прием, сейчас - подача заявлений <…> но, действительно, по закону всем [сдавшим только 2 предмета на ОГЭ школьникам] субъекты должны гарантировать бюджетные места", - сказал Неумывакин.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что все школьники из Москвы, сдавшие только два предмета на ОГЭ, обеспечены бюджетными местами в столичных и федеральных учреждениях СПО.