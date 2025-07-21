Стало известно, как чаще травмируются дети

Заведующий учебной лабораторией кафедры травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии Института хирургии Пироговского Университета Александр Саутенко указал на самые распространенные в летнее время года детские травмы.

«В летнее время из наиболее значимых травм часто встречаются переломы костей скелета, так как дети одеты легко и нет теплой одежды, которая может выполнять защитную функцию; а также травмы головы, в частности сотрясения головного мозга. Из менее значимых - порезы, ушибы, ссадины (поверхностные травмы) - конечно, встречаются наиболее часто и преобладают», – рассказал он РИА Новости.

Опасность в плане травм представляют любые активные игры, езда на самокатах, роликах и так далее.

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