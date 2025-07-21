Как быстрее уложить ребенка спать

Вечерние ритуалы, например, прием ванны или чтение книги, помогут быстрее уложить ребенка спать. Об этом kp.ru рассказала медицинский психолог отделения медицинской реабилитации Российской детской клинической больницы РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России Ксения Дементьева.

Она посоветовала создавать для детей безопасную, спокойную обстановку перед сном, включать тихую музыку или звуки природы и выключать ночник во время сна, чтобы организм вырабатывал мелатонин и засыпал быстрее.

«В некоторых случаях своеобразный «белый шум» в виде тихой спокойной музыки или звуков природы помогает заснуть детям с чутким сном. Ночники лучше всего использовать в процессе подготовки ко сну и выключать их в моменты засыпания», — уточнила Дементьева.

За 1-1,5 часа до сна она также посоветовала приглушить свет, закрыть шторы и убрать гаджеты, говорить тише и переключиться на спокойные игры.

Терапевт Эйдн Махмудзаде из Медицинского центра Барлоу (Великобритания) до этого рассказал, что простые умственные задачи, такие как счет овец, не только не ускоряют засыпание, но и могут усугубить бессонницу. По словам многих ученых, метод с овцами слишком примитивен.