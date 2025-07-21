Психолог рассказал, как защитить своего ребенка в интернете

Специалисты говорят о том, что ребенок 7-8 лет уже способен понять правила безопасности, если ему их объяснить в доступной форме. Интернет сегодня – небезопасная среда, в которой можно встретить мошенников, педофилов – поэтому важно своевременно защитить ребенка от возможных угроз с помощью правильно выстроенной беседы.

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Сотников Андреевич, клинический психолог, к. п. н, доцент, заведующий кафедрой общей психологии и психологии развития Института клинической психологии и социальной работы Пироговского Университета, объяснил, что разговаривать с ребенком об опасностях, которые могут встретиться в интернет-пространстве нужно, но с учетом возраста и уровня развития ребенка. Дети, которых не предупреждали об опасности, чаще попадают в ловушки манипуляторов. Прямые запреты без объяснений разжигают любопытство, а четкие формулировки развивают критическое мышление.

Для возраста семи лет подходят четкие правила, которые ребенок может хорошо усвоить. Например, «Не разговаривай в интернете/по телефону с незнакомцами без родителей». Также можно использовать метафоры или сказки. Допустим, «Телефон – это как шкаф в Нарнию – в нем мир, населённый разными сказочными существами, не все из них хотят делать добро, поэтому важно уметь вовремя распознать хищника и злодея».

С восьми лет можно говорить уже более прямолинейно: о том, что в интернете есть люди, которые выдают себя не за тех, кто они есть. Установить правило: «Если незнакомец спрашивает личное (фото, адрес, школу) – сразу к родителям». Можно использовать примеры из фильмов, мультфильмов, игр, где есть персонаж, представляющий опасность.

Для подростков старше 13 лет можно не искать особых форм, а говорить честно и открыто. Рассказывать, какие манипуляции могут использоваться (например, когда педофил выдает себя за ровесника), и обсудить цифровой след («То, что попадает в интернет, остается там навсегда»). Дать ребенку критерии опасного поведения: «Если взрослый человек в интернете просит хранить разговор в тайне, дарит подарки, предлагает встретиться, спрашивает про тело или личную жизнь – это опасно, нужно сразу рассказать родителям».

Следует четко зафиксировать с детьми правило «3НЕ»:

не открывать личную информацию (школа, адрес, фото);

не соглашаться на встречи или видеочаты без родителей;

не верить слепо «друзьям» – часто педофилы выдают себя за ровесников.

Разговор о безопасности должен быть постепенным, честным и поддерживающим. Лучшая защита – доверительные отношения, когда ребенок не боится рассказать о подозрительных ситуациях.