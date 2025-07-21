Почему дети стали раньше взрослеть

Взять хоть детей-актеров — сейчас это явление не единичное, а массовое. Детские актерские школы и агентства есть едва ли не в каждом городе, не говоря о столице. И хотя большинство отдает малышей на занятия, чтобы помочь им социализироваться и стать активнее, для многих так начинается путь в карьеру.

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Дело в том, что семейное кино сейчас невероятно востребовано и дает хорошие кассовые сборы. А, согласитесь, каждому хочется смотреть про себя. Вот и маленьким людям, которым еще предстоит повзрослеть, хочется видеть в кадре своих ровесников. Что выходит? «Не одна дома 2», «Поле чудес», «На деревню дедушке», «Каруза» и многие другие фильмы и сериалы, где главные герои дети. Причем если раньше чаще в фильме, где большинство персонажей были взрослыми, встречалась пара детей, то теперь уже взрослые оттеняют юных. Среди детей-актеров есть немало настоящих звезд: Вита Корниенко, Ева Смирнова, Марк-Малик Мурашкин, Кай Гетц и другие. Их имена уже узнаваемы, и недаром. Так, в фильмографии Виты более 100 фильмов, у Марка-Малика около 50 лент... Причем, надо отдать должное, ребята играют достойно. Недаром говорят, что актерскому мастерству надо учить с детства, пока человек податлив как пластилин. Да и ребята относятся к делу профессионально. Многие потом продолжают обучение в театральных вузах, как Валентина Ляпина, например, которая в кадре тоже с юных лет. Казалось бы, зачем, если у тебя столько практики и все приемы переняты у коллег? Но нет, база необходима для того, чтобы стать мастером в своем деле!

Еще недавно я сетовала (и продолжаю это делать) на то, что в сериалах про и для подростков школьников играют как минимум студенты, если не выпускники с юными лицами, и не верится в их возраст. А сейчас недовольна тем, что так много кино с детьми, что даже взрослым приходится потесниться. Может, на самом деле это просто зависть? Смотрите, например, Милана Хаметова стала «Мини-Мисс Сибирь» в свои 6 лет, а через год она уже «Маленькая Мисс Россия», а в 13 она в списке Forbes «30 до 30» и получает свою первую главную роль. По идее, за девочку стоит порадоваться. И совсем не хочется говорить о том, как тяжело ребенку без детства. В конце концов, карьера в творческой индустрии — это тоже всегда игра.

Но почему-то на ум приходит мысль о том, что общество вокруг становится все более инфантильным, назначая в кумиры юных звезд. Они дети, опытные не по годам. Смотрят на них взрослые, которые хотели бы сами вернуться в детство. Может, и в этом ответ на популярность детского кино, а не только в том, что ходят на него семьями.