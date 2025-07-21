Как смена школы может повлиять на ребенка

Основатель сети билингвальных детских садов и школ Discovery Виктория Боева посоветовала родителям проявлять особое внимание к детям, которым в силу разных причин приходится менять школу. По её словам, переход в новое учебное заведение может вызвать у ребёнка тревожность или замкнутость из-за стресса.

Младшеклассники к такой ситуации адаптируются легче, чем ученики старших классов, объяснила она в беседе с газетой «Известия».

В первые месяцы для ребёнка главным источником поддержки должны стать родители.

«Замкнутость, апатия, агрессия или резкий спад интереса к учёбе сигнализируют о том, что ребёнок испытывает серьёзные трудности. В этом случае имеет смысл обратиться к специалисту», — подчеркнула Боева.

Ранее психолог Екатерина Каталина в беседе с НСН выразила мнение, что родители должны контролировать активность детей в интернете, но не стоит устраивать из этого слежку.