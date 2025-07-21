Минздрав планирует увеличить показатель грудного вскармливания

Лишь 43% матерей в России допускают грудное вскармливание своих детей до одного года, при этом Минздрав РФ намерен увеличить этот показатель до 90-95%. Об этом сообщил директор департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Рафаэль Шавалиев, пишет ТАСС.

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«Мы понимаем, что половина наших детей, конечно же, не получают полноценного грудного вскармливания, а нам бы хотелось до 90-95% довести, оставить только те противопоказания, которые всем известны»‎, — сказал он.

Шавалиев отметил, что будущие мамы должны быть максимально заинтересованы в естественном вскармливании и следить за своим питанием, поскольку во многом от него зависит здоровье ребенка.

До этого израильские ученые из Университета имени Бен-Гуриона совместно с коллегами из других стран выяснили, что длительное и исключительно грудное вскармливание значительно снижает вероятность задержек в неврологическом развитии. Команда проанализировала данные более 570 тыс. детей из национальной системы здравоохранения Израиля с 2014 по 2020 год.

Результаты показали, что у младенцев, получавших грудное вскармливание в течение шести месяцев и больше вероятность задержек в языковом и моторном развитии была на 27% ниже, если их кормили только грудным молоком, и на 14% ниже при смешанном режиме питания по сравнения с теми, кого кормили грудью менее полугода или не кормили вовсе.