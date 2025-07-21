При рождении первого ребенка семьи смогут получить кредитные каникулы

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела инициативу, которая позволит семьям при рождении первого ребенка в некоторых случаях претендовать на льготный режим по кредиту.

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Подготовленный законопроект направлен на укрепление социальной защиты молодых семей, рассказал председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев. Если рождение первого ребенка у семьи, имеющей кредиты, привело к снижению доходов, заемщики смогут претендовать на льготный режим - так называемые кредитные каникулы.

"Согласно закону о потребительском кредите, заемщик, оказавшийся в трудной жизненной ситуации, может обратиться к кредитору с требованием о предоставлении льготного периода на срок до шести месяцев, в течение которого заемщик вправе не вносить платежи по такому договору. Также в течение льготного периода запрещается начисление неустойки (штрафов, пени), обращение взыскания на предмет залога, обеспечивающего исполнение обязательств по договору потребительского кредита (займа), расторжение такого договора по требованию кредитора, предъявление требования о досрочном исполнении обязательства по договору", - сказал Владимир Груздев.

Под трудной жизненной ситуацией понимается ряд обстоятельств. Например, снижение среднемесячного дохода заемщика более чем на 30 процентов. Еще одним обстоятельством является проживание заемщика в жилом помещении, находящемся в зоне чрезвычайной ситуации.

"Предлагаемый законопроект расширяет перечень трудных жизненных ситуаций еще одним обстоятельством: рождение или усыновление (удочерение) заемщиком первого ребенка с одновременным снижением его среднемесячного дохода - при условии превышения среднемесячных выплат по займу 40% от среднемесячного дохода заемщика. В этом случае заемщик будет вправе обратиться к кредитору с требованием в течение 180 календарных дней с даты рождения ребенка. При этом льготный период может составить до 18 месяцев. Однако начиная с седьмого месяца на остаток долга будут начисляться проценты. Дополнительно устанавливается, что заемщик вправе в любой момент в течение льготного периода прекратить действие льготного периода, уведомив кредитора об этом", - уточнил председатель правления АЮР.

Согласно данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, для 39% опрошенных материальное положение и жилищные условия являются главным барьером, из-за которого женщины не планируют рождение детей в ближайшие 5 лет. Поэтому государство реализует различные меры, направленные на социальную поддержку молодых семей. Подготовленный проект находится в русле этой политики.