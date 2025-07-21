Какие предметы на ЕГЭ пересдавали чаще всего

В 2025 году вырос интерес к пересдаче одного из предметов на ЕГЭ, сообщили в Рособрнадзоре. Так, в этом году разные экзамены пересдавали 135,5 тысячи человек, а в прошлом - чуть больше 107 тысяч.

Самые популярные пересдачи - обществознание и информатика: улучшить свои результаты по этим предметам попробовали 34,6 и 23,6 тысячи человек соответственно. Третье место поделили ЕГЭ по русскому языку и профильной математике. В обоих случаях на пересдачу решились более 18 тысяч экзаменующихся.

Все, кто пересдавал экзамены, уже получили результаты, говорится в сообщении Рособрнадзора.

Повысить свои баллы удалось большему числу школьников: 77 процентов улучшили результаты в этом году. Год назад их было на 4 процента меньше.

А 233 выпускника, пересдав экзамены, получили максимальные 100 баллов. Чуть больше 9 процентов результатов остались прежними. У остальных - баллы снизились, причем больше половины из них - те, кто не преодолел минимальный порог и ранее.