Почему семейные праздники важны и как их правильно организовать

Семейные праздники — это тепло и близость, которые запоминаются на всю жизнь. Именно они формируют у ребенка представления о любви, о заботе и об уважении к родственникам. Учитель-логопед Городского психолого-педагогического центра Департамента образования и науки Москвы Ирина Грушина рассказала «Вечерней Москве», как организовать семейный праздник, чтобы он стал не только приятным времяпрепровождением, но и принес пользу.

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Праздник может быть привязан к какому-то событию, например ко дню рождения, но это вовсе не обязательно. Создание собственных традиций — прекрасный способ укрепить семейные узы и объединить домочадцев. Важно само решение устроить праздник, а как его назвать, чему посвятить — можно придумать вместе. Начать подготовку к празднику лучше всего с простого, но увлекательного совместного творчества. Например, создайте из природных материалов поделку, которая будет олицетворять тему этого семейного дня. Если в доме не нашлось природных материалов, цветная бумага тоже подойдет. А если не придумали тему праздника, смастерите ромашку — не прогадаете.

Ромашка — простой, но символичный цветок. Он олицетворяет искреннюю привязанность, доверие и верность — именно те чувства, на которых строится семья. Когда ребенок делает ромашку своими руками, он не просто вырезает лепестки из бумаги и развивает мелкую моторику. Он учится вкладывать эмоции в образ и выражать абстрактные понятия — любовь, заботу, нежность — через творчество, — объяснила психолог.

Чтобы этот день запомнился надолго, важно не только создать праздничную атмосферу, но и наполнить ее смыслом и действием. Расскажите ребенку поучительную сказку или легенду, связанную с семейными ценностями, обсудите, почему быть добрым — это сила. А затем закрепите эти знания с помощью настольных игр и домашних викторин. Вопросы про семейные традиции, истории из детства, забавные случаи — все это вызывает смех, поддерживает диалог и помогает почувствовать себя ближе друг к другу.

Семейные игры развивают мышление, внимание, речь, но главное — они дают ощущение вовлеченности и включенности. Ребенок понимает, что его мнение важно, что взрослые слышат его и играют на равных. Это сильно укрепляет самооценку, — пояснила специалист.

Кулинария — еще один способ заложить семейные традиции. Приготовление любимого блюда легко становится частью праздника, особенно если готовите вместе.

Это не про рецепты, это про команду. Когда ребенку доверяют настоящее дело, он чувствует себя значимым. А если все еще и вкусно получилось, появляется гордость за результат. Такие простые совместные действия формируют позитивный образ самого себя и оставляют теплые воспоминания на всю жизнь, — уверена психолог.

Еще один душевный вариант отметить праздник — семейные мастер-классы. Слепите подкову на счастье, сделайте открытки или сердечки из пластилина, соберите рамки для фото или разрисуйте друг другу футболки. А завершить день можно уютным вечерним просмотром кинокартины или мультфильма. Совместное времяпрепровождение и разговор после — еще один способ побыть вместе, поделиться впечатлениями и сохранить ощущение праздника.

Информирование столичных учащихся и их родителей о психологических подходах к конструктивному общению, самореализации и проведению досуга способствует укреплению семейных отношений и повышению уровня самооценки и эффективности ребенка, а также соответствует целям программы «Мы вместе» национального проекта «Молодежь и дети».

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