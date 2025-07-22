Педагог рассказал, что развивает эмоциональный интеллект у ребенка

В отличие от чтения «про себя», чтение вслух активизирует дыхательную систему, речевую мускулатуру и важные зоны мозга. Об этом в интервью РИАМО рассказала учитель-дефектолог Центра реабилитации и образования № 7 департамента труда и социальной защиты населения столицы Олеся Тихонова.

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Как подчеркивала в беседе с газетой «Известия» логопед-психолог, учитель русского языка и литературы, автор книги «Говорю, читаю и пишу правильно» Инна Богородицкая, книга, читаемая вслух, — это и контакт, и доверие, и диалог. Это первые нравственные уроки и первый словарь ценностей.

«Можно "усложнить задачу", посадить перед ребенком зрителей. Тогда воспроизведение текста с выражением будет способствовать формированию эмоционального интеллекта, учить адекватно передавать свои чувства и понимать чувства окружающих», — отметила Тихонова.

Она добавила, что ребенок, видящий обратную реакцию зрителей, становится более уверенным в своих силах и возможностях.

Недавно ученые из Института когнитивных и мозговых наук Макса Планка установили, что чтение вслух и «про себя» задействуют различные области мозга, связанные с движением, слухом и обработкой информации.

Оказалось, что чтение букв задействует в основном один участок в левой затылочной коре, тогда как слова и целые предложения активируют более широкие зоны, включая левую височно-затылочную и нижнюю лобную извилину. Эти зоны по-разному реагируют на слова и псевдослова, что указывает на их специализированные функции в обработке письменной информации.