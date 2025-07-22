В Минздраве рассказали, как часто в Подмосковье выбирают партнерские роды

В перинатальных центрах и роддомах Подмосковья женщинам доступны все виды родов, в том числе мягкие, вертикальные, партнерские, с доулой. Все чаще будущие мамы предпочитают партнерские роды. Об этом сообщила пресс-служба областного Минздрава.

Год назад партнерские роды выбирали около 25% рожениц, а сегодня этот показатель уже достиг 45%. Услуга в Подмосковье оказывается на бесплатной основе. Информацию можно найти на интернет-портале «Стань мамой в Подмосковье», а также уточнить интересующие сведения через колл-центр 8 (800) 550-30-03.

Также при рождении ребенка можно выбрать выплату в размере 20 тысяч рублей или подарочный набор «Я родился в Подмосковье!». Получить набор могут граждане РФ, чей ребенок родился в Подмосковье и зарегистрирован в областном органе ЗАГС.