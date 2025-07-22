Сервисы обвинили родителей в доступе детей к самокатам

С начала 2025 года кикшеринговые сервисы заблокировали свыше 203 тысяч аккаунтов несовершеннолетних пользователй, рассказала НСН Ксения Эрдман.

В отрасли делают все, чтобы снизить случаи аренды электросамокатов несовершеннолетними, поскольку дети являются самыми проблемными пользователями, сообщила в беседе с НСН директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман.

Представители крупных кикшеринговых компаний за последний год выявили свыше 50 тысяч случаев использования электросамокатов несовершеннолетними по всей стране, однако не заблокировали их, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники. По данным издания, в некоторых регионах отмечают, что число несовершеннолетних пользователей кикшеринга растет. Однако Эрдман усомнилась, что статистика соответствует действительности.

«Это цифры с потолка. Мы подсчитали, что суммарно все операторы с начала года заблокировали больше 203 тысяч несовершеннолетних. Больше половины блокировок пришлось на столицу, где идентификация происходит через mos.ru. В регионах проблема чуть острее, там основная идентификация сегодня идет через BankID. При этом работают службы поддержки, чат-боты, довольно просто установить факт аренды несовершеннолетним, если фото и видео было отправлено. В автоматическом режиме через mos.ru блокировать чуть проще. Нужно воспринимать это как пилотную историю региональной интеграции в Госуслуги. Думаю, в следующем сезоне мы отработаем с Минцифры, чтобы была интеграция по всей России, не нужно было устанавливать отдельное приложение в каждом городе. В этом случае цифра блокировок возрастет в разы», - рассказала она.

Как подчеркнула собеседница НСН, случаи аренды электросамокатов детьми остаются проблемой из-за недосмотра родителей, при этом ни один кикшеринговый сервис не заинтересован в несовершеннолетних пользователях.

«Ни один оператор не хочет видеть детей среди людей, которые берут в прокат электросамокат. Как правило, это самые проблемные пользователи, дети используют электросамокат не с транспортной функцией, а для баловства, выпендрежа или соревнования. Потому большое количество нарушений и актов вандализма. Родители одна из первопричин проблемы, именно они дают детям доступ к этим сервисам через банковские приложения и карты. Нужно пресекать это, даже если ребенок сильно просит. Можно всегда купить частный электросамокат, если родители хотят, пусть несут ответственность сами», - пояснила Эрдман.

По ее словам, механизмы блокировки аккаунтов несовершеннолетних пользователей уже максимально отработаны.

«Сервисы могут заблокировать аккаунты одной кнопкой. В городах, где нет mos.ru, работают службы поддержки, есть фото и видеофиксация. Все люди с разной комплекцией, но если человек с помощью паспорта может подтвердить, что ему есть 18 лет, вопросов нет. Если подтвердить не может, будет блокировка аккаунта и штраф в размере 30 тысяч рублей по России и 100 тысяч рублей на территории Москвы», - уточнила она.

Ранее в России запустили рейтинг электросамокатчиков. Пользователям будут начислять баллы за аккуратное вождение, отсутствие аварий и правильную парковку. Новичкам запретят ездить быстрее 18 километров в час. Как сообщила «Радиоточке НСН» пресс-секретарь сервиса аренды самокатов Whoosh Юлия Камойлик, только 2% пользователей сервиса кикшеринга нарушают правила дорожного движения (ПДД) и создают аварийные ситуации на дороге.