Психолог рассказал, как уберечь детей от «телефонной» зависимости

Как бы не было удобно отвлекать маленького ребенка смартфоном, последний не должен заменять родителя. Такое мнение высказал доцент кафедры теоретических основ социальной психологии МГППУ Никита Кочетков. Он рассказал, как гаджеты влияют на развитие детей и как избежать зависимости от них.

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По слова Кочеткова, смартфон является частью современной жизни и знакомить ребенка нужно обязательно с ним знакомить.

"На самом деле, чем раньше человек начнет взаимодействовать с интернет-средой, тем проще ему будет в ней адаптироваться в будущем", - цитирует психолога KP.RU.

Однако, подчеркнул он, в младенчестве основным для ребенка является общение с взрослыми. С 1 до 3 лет важна игра с предметами, а с 3 до 6 - ролевая игра с детьми. Недостаток этих занятий может повлиять на развитие.

"В руках у ребенка - дошкольника гаджет должен появляться дозировано и под родительским присмотром", - заявил эксперт.

При этом крайне важно предоставлять ребенку возможность для живого общения с окружающими и для полноценной игры, так как они развивают его социальные и когнитивные навыки.