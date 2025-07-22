Почему для изучения духовно-нравственной культуры не нужен отдельный предмет

Дисциплина должна присутствовать в «процессе всего преподавания».

Учителя «без того перегружены». При этом в рамках курса не исключены повторения с историей, литературой, обществознанием и краеведением.

Таким мнением в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» поделился первый зампред комитета нижней палаты парламента по науке и высшему образованию Олег Смолин.

«Как мне представляется, неизбежны те или иные повторения с курсами истории, литературы, обществознания, может быть, краеведения. Я надеюсь, что учителям истории за дополнительные уроки заплатят. Средний российский учитель без того перегружен, хотя по-разному в разных регионах. Что касается детей, надо посмотреть, сколько это будет уроков, будут ли там отдельные специальные домашние задания. Если говорить в целом, духовно-нравственная культура Отечества должна изучаться не отдельным предметом или не столько отдельным предметом, сколько в процессе всего преподавания, прежде всего гуманитарных наук».

Ранее сообщалось, что в школах начнут изучать духовно-нравственную культуру России. Такая дисциплина появится в учебной программе со следующего года. Она направлена на формирование у школьников мировоззрения, основанного на традиционных российских духовно-нравственных ценностях.

В рамках нового школьного предмета планируется изучение жизненных путей и взглядов государственных, общественных и культурных деятелей, а также учёных и военных, в том числе героев СВО, чтобы на их примере «укоренить созидательные ценности». РИА Новости, изучив соответствующий документ Минпросвещения, уточняет, что экспертиза образовательной программы уже идёт.