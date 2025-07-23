Минпросвещения установило норму учебной нагрузки для младших классов

Министерство просвещения определило объем учебной нагрузки для младших школьников с 1 сентября 2025 года. Об этом со ссылкой на документ ведомства сообщает РИА Новости.

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Согласно новым требованиям, ученики 1-го класса будут учиться по 20–21 часу в неделю. В 2–4-х классах нагрузка составит от 23 до 26 часов. Точное количество часов зависит от варианта федерального учебного плана.

Общий объем учебных занятий за первые четыре года обучения при пяти- или шестидневной учебной неделе не должен быть меньше 2966 часов и не должен превышать 3305 часов.

9 июля сообщалось, что с нового учебного года вводятся единые нормы времени на выполнение школьных контрольных и практических работ. Министр просвещения Сергей Кравцов заявлял, что история не войдет в перечень обязательных предметов на ЕГЭ для поступления в гуманитарные вузы в ближайшие два года.