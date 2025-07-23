В России вырос спрос на жуткие игрушки Фуглеры и Вакуку, которые стали заменой Лабубу. Об этом «Газете.Ru» рассказали аналитики сервиса CDEK.Shopping.

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Специалисты заявили, что с 14 по 20 июля пользователи заказали более 750 экземпляров по сравнению с 250 игрушками неделей ранее. Они также отметили, что запросов с названием монстров пришло более двух с половиной тысяч (1000 неделей ранее), и интерес продолжает расти.

По словам аналитиков, похожий скачок популярности был у монстров Лабубу на старте продаж в мае, тогда покупатели заказали более 200 игрушек за сутки.

Специалисты отметили, что главной особенностью фигурок является необычный дизайн.

«Фуглеры — это плюшевые монстрики, но с зубами, которые визуально и тактильно напоминают человеческие. А Вакуку выглядит так, будто ребенок надел забавный плюшевый костюм», — заявили аналитики.

Эксперты рассказали, что Фуглеры можно приобрести от 1 до 12 тысяч рублей, а Вакуку — от 3 до 7 тысяч рублей. При этом стоимость коллекционной модели может доходить и до 25 тысяч рублей.

«Подобные игрушки распространяются по принципу "сюрприз-боксов", то есть люди не знают, какую конкретно модель покупают. Такой способ значительно стимулирует продажи: покупатели ищут определенные модели и поэтому вынуждены приобретать несколько коробок в надежде, что им повезет», — пояснили аналитики.

Эксперты добавили, что в Китае такой способ распространения уже ограничивают.

До этого консультант в сфере креативных коммуникаций, медиаменеджер и автор Telegram-канала «Надо было вчера» Анастасия Семенова объяснила «Газете.Ru» популярность Лабубу.