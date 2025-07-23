В России вырос спрос на жуткие игрушки Фуглеры и Вакуку, которые стали заменой Лабубу. Об этом «Газете.Ru» рассказали аналитики сервиса CDEK.Shopping.
Специалисты заявили, что с 14 по 20 июля пользователи заказали более 750 экземпляров по сравнению с 250 игрушками неделей ранее. Они также отметили, что запросов с названием монстров пришло более двух с половиной тысяч (1000 неделей ранее), и интерес продолжает расти.
По словам аналитиков, похожий скачок популярности был у монстров Лабубу на старте продаж в мае, тогда покупатели заказали более 200 игрушек за сутки.
Специалисты отметили, что главной особенностью фигурок является необычный дизайн.
«Фуглеры — это плюшевые монстрики, но с зубами, которые визуально и тактильно напоминают человеческие. А Вакуку выглядит так, будто ребенок надел забавный плюшевый костюм», — заявили аналитики.
Эксперты рассказали, что Фуглеры можно приобрести от 1 до 12 тысяч рублей, а Вакуку — от 3 до 7 тысяч рублей. При этом стоимость коллекционной модели может доходить и до 25 тысяч рублей.
«Подобные игрушки распространяются по принципу "сюрприз-боксов", то есть люди не знают, какую конкретно модель покупают. Такой способ значительно стимулирует продажи: покупатели ищут определенные модели и поэтому вынуждены приобретать несколько коробок в надежде, что им повезет», — пояснили аналитики.
Эксперты добавили, что в Китае такой способ распространения уже ограничивают.
До этого консультант в сфере креативных коммуникаций, медиаменеджер и автор Telegram-канала «Надо было вчера» Анастасия Семенова объяснила «Газете.Ru» популярность Лабубу.
«Тренд с этими игрушками — концентрация механик воздействия на потребителей. В основе — "слепые боксы" с элементом неожиданности: не знаешь, какая игрушка достанется, появляется азарт охоты. Базовый собирательный инстинкт, заложенный еще киндер-сюрпризом, активируется сразу после фразы "Я куплю только одного". А визуальный образ, будем честно, идеальный: узнаваемый, запоминающийся, одновременно милый и слегка дерзкий благодаря хитрой улыбке и торчащим зубам. Лабубу органично влился в тренд на сумочные аксессуары и детскую эстетику у взрослых», — рассказала эксперт.