Опрос показал, сколько родителей ограничивают своих детей от гаджетов

Лишь 2% родителей в России могут полностью ограничить школьников от регулярного использования гаджетов, выяснили аналитики агентства ORO по итогам опроса 1029 россиян, 476 из которых — родители несовершеннолетних детей. До начала школьного возраста этот показатель существенно выше: около 20% взрослых удается полностью исключить гаджеты из жизни малышей. Данные исследования публикует «Прайм».

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Согласно опросу, летом 46% родителей ожидают роста времени, которое дети будут проводить в интернете или за экранами, причем эта тенденция особенно выражена среди школьников и подростков. Так, среди родителей дошкольников увеличение экранного времени предсказывают 34%, среди родителей детей 7−14 лет — уже 52%, а среди родителей подростков 15−17 лет — 50%. Каждый четвертый респондент уверен, что летние каникулы не повлияют на цифровые привычки их детей.

Наиболее эффективными способами снижения зависимости от гаджетов летом родители считают живое общение и совместные занятия, включая поездки, встречи с друзьями и экскурсии (74%). Немного уступает этому способу физическая активность и спорт (72%), а на третьем месте — творческие и развивающие занятия (56%). При этом в старшем подростковом возрасте творческая активность теряет актуальность, уступая место бытовым обязанностям как методу отвлечения от экрана.

Среди цифровых предпочтений детей лидируют мобильные игры и игровые платформы. За ними следуют мессенджеры Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России). Замыкают тройку голосовые помощники, такие как «Алиса» и «Маруся». Аналитики отмечают, что именно эти сервисы формируют ядро цифрового досуга и онлайн-коммуникации в детской и подростковой среде.