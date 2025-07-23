Маркетолог ответил, сколько будет стоить собрать ребенка в школу

Гендиректор агентства маркетинговых исследований Vector Market Research Дмитрий Чумаков в эфире радио Sputnik посоветовал готовить ребенка к школьному сезону заранее. Если отправиться за покупками заблаговременно, то получится сэкономить и деньги, и время.

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«У многих брендов сейчас идут разные распродажи. Можно воспользоваться этим и закупиться удобной одеждой, обувью, качественной канцелярией», — объяснил специалист.

По словам Чумакова, по сравнению с прошлым годом стоимость базового набора школьника особо не поменялась. На сегодняшний день сборы обойдутся примерно в 15-20 тысяч рублей. В эту сумму входит школьная форма и обувь, спортивный комплект, ранец или рюкзак, набор канцелярских принадлежностей.