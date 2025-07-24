Как отразится на учителях нехватка школьников

Даже при сокращении количества школьников ни в коем случае нельзя прибегать к крайним мерам и массово увольнять учителей. Такой опыт уже был, когда в начале 2000-х педагогов сократили на фоне снижения числа учащихся, в результате чего сфера образования столкнулась с нехваткой кадров. Вместо этого следует пересмотреть систему оплаты труда, заявил НСН сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий.

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Так эксперт прокомментировал сообщение о том, что в ближайшие три года на фоне резкого снижения количества учащихся без работы могут остаться 58,8 тысячи преподавателей начальной школы. Однако стоит учитывать, что сегодня классы в школах переполнены, а учителям приходится работать с большим количеством детей, чем полагается. Даже если эта ситуация изменится, сокращать педагогов нельзя – просто в классах нужно снизить число учеников с 35 до 25-20 человек, считает эксперт.

«В начале 2000-х такая ситуация уже наблюдалась, когда нам говорили, что детей стало меньше, их не хватает для классов. Учителей тогда сократили, а когда через несколько лет учеников стало опять много, на оставшихся педагогов взвалили двойную нагрузку», — напомнил Луховицкий.

При этом понятно, что если число учащихся резко сократится, это приведет к уменьшению зарплат педагогов. Чтобы избежать этого, необходимо изменить систему оплаты труда, сделав ее независимой от количества учеников. В такой ситуации учителя начнут работать так, как должны, тем более, что и самим школьникам будет лучше учиться в классах с меньшим количеством детей, отметил специалист.

«Сейчас все очень любят ссылаться на советский опыт, так во времена СССР, в начале 90-х, в классах было не более 25 человек. Это была норма», — подчеркнул Луховицкий.

Напомним, газета «Известия» сообщила со ссылкой на подсчеты аналитиков, что в этом году в первый класс пойдет на 100 тысяч учеников меньше, чем в прошлом учебном году. А в начальной школе в целом с 1 сентября нынешнего года будет меньше на 346,7 тысячи учеников. По данным издания, в ближайшие годы число детей в начальных классах будет снижаться еще большими темпами, из-за чего в ближайшие три года станут лишними 58,8 тысячи преподавателей начальной школы. Часть из них перейдет в старшие классы, но с 2028 года число учеников начнет снижаться и там.