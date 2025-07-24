Неонатолог назвал лучший возраст для рождения ребенка

В каждом роддоме обязателен реаниматолог-неонатолог. С заведующим отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных Петербургского роддома № 9 Владиславом Городецким мы познакомились три года назад в коридорах... Московского областного суда, когда шло очередное заседание по рассмотрению дела калининградских врачей Елены Белой и Элины Сушкевич. И вот новая встреча, там же. Очередное заседание. Не окончательное! Владислав Альбертович приехал в суд по просьбе защиты, чтобы быть допрошенным в качестве свидетеля по делу.

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Об этом суде, напомню, мы и не только мы, не однажды писали. Не станем снова вдаваться в подробности. Только о том, что на каждый очередной суд приезжают специалисты, которые имеют отношение к спасению новорожденных. Именно слово "спасение" здесь ключевое, потому что, увы, не все рождаются здоровыми. Не все рождаются благополучно. Иногда с первых минут появления на свет нужна помощь реаниматолога. Причем детского, каковым и является Владислав Городецкий.

Владислав Альбертович, вы из семьи медиков. Вопроса выбора специальности не было: только врач. Но в отличие от близких не хирургия, не бактериология?

Владислав Городецкий: Сначала просто притянула реанимация. А потом, когда познакомился с новорожденными, - реанимация новорожденных.

Ваш сын Алексей родился без проблем? Ваши знания реанимации при его рождении не пригодились?

Владислав Городецкий: Не пригодились. Да тогда, двадцать один год назад, таковых, как сейчас, не было. Знаю по собственному опыту: я в профессии 34 года.

Чем вас привлекает именно эта сложнейшая во всех отношениях специализация?

Владислав Городецкий: Нужно спасать детей, которых нужно спасать. И ты это делаешь. Скольких спас? Не посчитать…

Вы так любите детей? Или вам нравится сам процесс спасения?

Владислав Городецкий: Я люблю детей, и мне нравится процесс спасения.

Становится больше тех, кому необходима столь ранняя реанимация? Почему?

Владислав Городецкий: К сожалению, больше. Особенно в последнее время. Это связано с множеством факторов: экология, стрессы, инфекции, питание… Количество больных детей стало больше, несмотря на то что рождаемость снизилась. Необходима ранняя выявляемость пороков развития. Что, собственно, сейчас и делают скрининги в декретированные сроки беременности.

Вы рассказывали, что в отделении, которым заведуете, шесть коек реанимации. То есть к вам поступают только те дети, которым необходима реанимация?

Владислав Городецкий: Да. В день рождается от 15 до 30 детей. И к сожалению, реанимационные койки не пустуют.

Какие патологии чаще всего?

Владислав Городецкий: Большое количество детей от матерей с гестационным сахарным диабетом. Часто дети с патологией органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, центральной нервной системы. А также пороки развития и недоношенные дети.

Что есть для того, чтобы спасать?

Владислав Городецкий: Все есть. Прекрасная аппаратура, одноразовые расходные материалы, необходимые препараты. И самое главное - есть люди, которые хотят это делать и делают это профессионально.

Вы так это говорите, как будто знаете положение в стране?

Владислав Городецкий: Я говорю только о своем отделении.

А в других местах? Почему вы ходите на этот суд?

Владислав Городецкий: Дело в том, что я оказался свидетелем той ситуации, когда родился тот несчастный ребенок, из-за которого этот суд: я был в Калининграде.

Я в то время работал в качестве ассистента на кафедре неонатологии Санкт-Петербургского педиатрического университета. Мы проводили в Калининграде тренинги, и в перинатальном центре, там, где как раз работала подсудимая Элина Сергеевна Сушкевич. Читали лекции по реанимации новорожденных, обсуждали лечение тяжелых детей. А их лечащим врачом была Сушкевич. Те действия, способы лечения говорили о высоком профессионализме врача.

Вернемся к реанимации новорожденных. Мы говорим о том, почему она так нужна и важна. Тем более, когда столь актуально повышение рождаемости. Вот готовы поддерживать студенческие семьи: чтобы рожали раньше. В каком возрасте, на взгляд человека, который каждый день фактически присутствует на родах, обзаводиться потомством?

Владислав Городецкий: Слишком юнородящие - явно плохо. У них свои проблемы. Они еще не готовы к материнству, даже психологически. Но и у позднородящих - тоже проблемы. У них уже накопились болезни, которые они приобрели в течение жизни. На мой взгляд, самый оптимальный возраст для рождения ребенка - от 20-22 до 37 лет.

Какие патологии чаще всего заявляют о себе при появлении на свет?

Владислав Городецкий: Чаще всего - инфекции. В последнее время появилось много пороков развития сердца, головного мозга, желудочно-кишечного тракта.

Почему? Раньше их было меньше? Стали лучше выявлять?

Владислав Городецкий: Их стало больше. И выявляемость, конечно же, выросла.

Виноваты родители?

Владислав Городецкий: Здесь никто не виноват. Ну, например, одной из причин могут быть близкородственные связи, которые встречаются в Средней Азии. Что делать? Необходима ранняя выявляемость. Что, собственно, сейчас и делают: скрининги в декретированные сроки беременности.

Вот рождается ребенок. И ему сразу делают УЗИ?

Владислав Городецкий: Если есть показания - то да. Но я говорю об УЗИ плода еще во время беременности для выявления пороков развития.

Стоит напомнить, что в октябре прошлого года Минздрав России издал приказ "Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при планировании беременности (на прегравидарном этапе)". Прегравидарная подготовка - это комплекс диагностических, профилактических и лечебных мероприятий, направленных на подготовку пары к успешному зачатию, нормальному течению беременности и рождению здорового ребенка...

Владислав Городецкий: Не только стоит напомнить об этом приказе, но еще и подчеркнуть: прегравидарная подготовка - это обеспечение оптимального физического и психологического здоровья будущих родителей к моменту наступления беременности. И начинать ее надо как минимум за полгода, а лучше за год до предполагаемого момента зачатия. Причем обоим родителям.

Прегравидарная подготовка - норма поведения или благое пожелание?

Владислав Городецкий: Пока не норма. К сожалению.

Но даже если и станет нормой, безработица - не ваш удел. Хотя дает о себе знать кадровый дефицит в вашей области.

Владислав Городецкий: Притока кадров нет. Как это ни странно: нет уважения к профессии.

Хотя она богата фантастическими примерами?

Владислав Городецкий: Богата. Вот, например, здоровая женщина, беременность нормально протекала до срока 23 недели. Внезапно начались роды. И мы получили недоношенную девочку весом 420 граммов. В течение суток мы ее стабилизировали. Затем перевели в стационар третьего уровня в Санкт-Петербурге - Детский городской многопрофильный клинический специализированный центр высоких медицинских технологий. Ребенка выхаживали сначала в реанимации новорожденных, а затем в отделении патологии новорожденных. Через четыре месяца девочку, ее назвали Надей, благополучно выписали домой. И теперь каждый год в день рождения Нади ее мама присылает нам поздравительные видео и фотографии с благодарностью.

Или… Доношенная беременность. Мама ничем не болела во время беременности. А во время родов появились признаки внутриутробной гипоксии плода. Провели экстренное кесарево сечение. Родился ребенок с нормальным весом, но в тяжелом состоянии. У него развилась легочная гипертензия и синдром персистирующего фетального кровообращения (тяжелая жизнеугрожающая патология). Его перевели в реанимацию. В течение недели реаниматологи не отходили от него ни на минуту, сменяя друг друга. Поскольку состояние ребенка не позволяло его перевести в стационар третьего уровня, стационар предоставил необходимые для лечения препараты и оборудование. Через полтора месяца он был выписан со счастливой мамой домой. Сейчас этому мальчику 16 лет.

В наше время даже мамы с сахарным диабетом, гипертонией, перенесшие рак, химиотерапию, лучевую терапию, могут спокойно рожать. Их детей выхаживают и все нормально?

Владислав Городецкий: Детей-то выхаживают. Хотя с сахарным диабетом сейчас очень острая ситуация: увеличилось количество женщин, им страдающим. У многих во время беременности выявляют гестационный сахарный диабет.

У таких женщин дети рождаются нормальные?

Владислав Городецкий: Проблемные. Несмотря на большой вес, некоторые могут достигать до 5 кг, они практически все с выраженной незрелостью. Практически все органы: легкие, сердечно-сосудистая система, центральная нервная система и т.д. функционально отстают в развитии на 2-3 недели. Таких детей еще называют "колосс на глиняных ногах". В настоящее время отработана методика терапевтической гипотермии (когда тело ребенка охлаждается специальной аппаратурой до температуры 33,5 градуса), что позволяет сохранить клетки головного мозга, которые в первую очередь страдают от асфиксии.

Владислав! Можно пример? 22-летняя выпускница мединститута. Муж сокурсник. Беременность протекала нормально. Роды без осложнений. Параметры, здоровье новорожденной не вызывают опасений. Но… молодая мама не кормит ребенка: через неделю после выписки из роддома ее срочно госпитализировали в хирургическое отделение и провели операцию по удалению желчного пузыря из-за скопления в нем камней… Малышка на искусственном вскармливании. Мама лишена счастья кормления грудью.

Владислав Городецкий: Реальность не всегда вписывается в рамки даже самых лучших, самых продвинутых рекомендаций. Проходила ли молодая пара прегравидарную подготовку? Но даже и она не может быть стопроцентной гарантией от неожиданностей. И потому… Проблемы, в том числе самые неожиданные, непредсказуемые не уходят. Надо уметь грамотно их преодолевать.