Исследование выявило рост цифровых рисков для детей

Альянс по защите детей в цифровой среде представил результаты исследования, посвященного онлайн-поведенческим паттернам детей и уровню родительского контроля. Оно охватило более двух тысяч респондентов по всей России: детей в возрасте от 6 до 18 лет и их родителей.

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По данным исследования, в основном дети потребляют развлекательный контент. За последнюю неделю 87% детей смотрели видео, играли в онлайн-игры или листали мемы. Наибольшая активность наблюдается среди подростков 10-14 лет, где доля потребления достигает 91%.

В то же время уровень родительского контроля снижается с возрастом ребенка. Если среди родителей младших детей (6-9 лет) 94% уверены в том, какой контент смотрит ребенок, то к 15-18 годам этот показатель снижается до 70%.

Особое внимание уделено вопросу поиска подработки подростками в онлайне. Только 11% родителей считают этот процесс абсолютно безопасным, остальные в той или иной мере осознают потенциальные риски.

«Сегодня дети - полноправные участники цифровой среды. Они учатся, развлекаются и начинают трудовую активность онлайн. Родители при этом не всегда успевают за происходящим. Цифровой разрыв между поколениями становится все более ощутимым, и это вызывает тревогу», — отмечает председатель Альянса по защите детей в цифровой среде Елизавета Белякова.

В целом исследование фиксирует тенденцию к снижению взрослой вовлеченности по мере взросления ребенка, при этом уровень самостоятельной цифровой активности подростков растет.