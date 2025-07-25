Завершена работа над законопроектом против буллинга

В Госдуме завершили работу над законопроектом против буллинга в образовательных учреждениях. Документ разрабатывали с 2022 года. По мнению его авторов, школьных заводил, которые систематически проявляют агрессию, нудно помещать в специальные учебно-воспитательные учреждения.

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Что известно про закон против буллинга

Предполагается, что в правительстве разработают единый порядок противодействия физическому и психическому насилию в школах, написали «Ведомости» со ссылкой на источник.

На его основе в школах будут выявлять случаи травли, вести разъяснительные беседы с родителями и работать с самими школьниками.

В тексте документа прописано, чем буллинг отличается от обычного конфликта. Это:

систематичность;

преднамеренность;

уничижающий характер действий.

Пострадавшим от буллинга детям и их обидчикам будут помогать региональные центры психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, следует из проекта документа. По всей России их больше 380.

Что ждёт организаторов травли

Предполагается, что поведения агрессоров будут корректировать: учить их общаться со сверстниками без применения насилия.

При этом, если ребёнок неоднократно был замечен в буллинге и применял физическое насилие, по согласию родителей его могут временно направить в специальное учебно-воспитательное учреждение открытого типа.

Такие учреждения специализируются на коррекции поведения несовершеннолетних.

Срок пребывания в спецшколе в законопроекте не указан.

Когда законопроект примут

По данным «Ведомостей», документ хотят внести в нижнюю палату парламента в ближайшие дни.

Национальный проект «Молодёжь и дети» предусматривает, что законопроект о противодействии буллингу должен быть принят до конца 2025 года.