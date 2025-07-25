Половина 300-балльников ЕГЭ подали заявления в один и тот же ВУЗ

Почти половина от общего числа набравших 300 баллов на ЕГЭ-2025 подали заявления в Московский физико-технический институт (МФТИ). При этом одна четверть от получивших 100 баллов сразу по двум предметам тоже планируют учиться в этом институте, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Половина 300-балльников ЕГЭ-2025 - шесть человек - и каждый четвертый 200-балльник (79 из 331 по всей стране в 2025 году) подали документы в МФТИ. "Чистых" стобалльников в списках приемной комиссии МФТИ - 588 человек. Важно отметить, что бюджетный прием в МФТИ составляет всего 0,3% от всех бюджетных мест в стране", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, 300- и 200-балльники, как правило, подают документы сразу на несколько направлений подготовки. Приоритетом у них пользуются общая и прикладная физика, фундаментальная математика и IT-направления.

В 2025 году выпускники, которые сдали государственные экзамены на высшие баллы, получат вознаграждение от Физтеха в размере 200 тыс. рублей за каждый 100-балльный экзамен. Если все стобалльники примут решение о поступлении в МФТИ, то общий бюджет выплат составит почти 150 млн рублей, уточнили в вузе.