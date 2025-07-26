Дети в России стали все чаще ездить друг к другу в гости на дачу

Сначала пост в домовом чате показался спамом заполошной мамы: "Помогите. Моего сына знакомые зазвали на дачу к его однокласснику. Я думала, это жест вежливости, отпустила переночевать, а Миша там провел три дня и не хотел домой. Все было так спонтанно, я не успела ему даже еду купить. Носки, белье, яблоки бросила в рюкзак. Теперь ломаю голову, как быть. От продуктов знакомые отказались. Деньги точно не возьмут. Может, фрукты?".

Что окупает все траты

Чат разразился откликами.

"Везти продукты чужим людям или их передавать - может быть хозяевами воспринято, как сомнение в их состоятельности, не рассорьте мальчишек, если они друзья", - написала мама двух девочек.

Большинство же стояли на том, что ничего не надо. Все в духе традиции: раз пригласили в гости, значит, кормить предполагается. В знак признательности, писали и те, и другие, позже можно "погулять" одноклассника сына в парке, в кино, а потом в пиццерии. Или попробуйте "алаверды":

"Позовите к себе с ночёвкой. Дети обожают ночевать у друзей", - советовали третьи.

"У меня на даче подружка дочки гостила. Ее мама тоже мне предложила деньги. Я отказалась. Она тогда выложила продукты, я сказала, что с питанием осторожна, у меня аллергия, сама покупаю. Через день мне на телефон капнули деньги и SMS: "Спасибо. Приглашайте еще". Я так и села. А потом подумала и ответила: "Пусть дочь приглашает. Почему нет?". Так что, переведите деньги. Это работает, если в меру", - ответила одна из мам.

Но самым кликабельным был ответ под ником "Просто Маша":

"Как человек, принимающий одноклассников своих детей, скажу: "Ничего не надо". То, что приехал чей-то ребёнок, занимает и развлекает моего, окупает все траты. Тут кто кого благодарить должен - вопрос открытый".

Дискуссия на панели разгорелась такая, что любое шоу позавидует. Посыпались ссылки на дачные TG-каналы и скрин-шоты других WhatsApp-переписок, отсылы к личному опыту соседей. А главное - выяснилось: взрослые лицом к лицу столкнулись с новым форматом отдыха, который придумали их дети, и не знают, как быть.

Старый формат на новый лад

Объяснение тому, что дети поехали к детям в гости на дачи, взрослые увидели в "зове предков". Раньше дети ездили на дачу или в деревню к бабушкам, где были на свободе от контроля родителей. В 90-е многих захватили новые стандарты жизни. Домики в деревне стали коттеджами за забором, родители с детьми потянулись в Турцию и на иные моря с "все включено", а бабушки остались на дачах-огородах, спасавших и от невыплат на работе, и от задержек пенсий. Пожилым накладно было прокормить и одного внука. У пенсионеров были каждые сто граммов круп учтены, не то что мяса.

"Я, когда к своей бабушке на дачу детей везла, кучу продуктов покупала. Знала: для нее это гумпомощь, а внуки, когда помогали на огороде, - подспорье, а когда сбегали от работы на реку - хотя такая "педагогическая" связь с миром и семьей", - написала Наталия Евгеньевна К.

Ее соседка по подъезду, завсегдатая дачница, заметила, что теперь пенсионеры другие: часто сами работают. Им уже некогда возиться с внуками на даче, разве что в выходные, но и тогда они хотят или сами отдохнуть, или все так же заняты садами-огородами, а дети требуют забот и внимания. Вот и едут к ним внуки все реже, а едут туда, куда их зовут - к ровесникам. Спонтанно складывается так, что если раньше "пастухом" на даче были бабушки, то сегодня - кто-то из приглашающих родителей. Так старый формат на новый лад оказался ключиком с сюрпризом: как строить отношения с родителями друга твоего ребенка?

"Не пущу!"

Переписка в домовом чате так затянула, что пришлось постучаться в дачный чат (TG-канал) одной из соседок по дому. Она и соседи по даче так устали от "коммуны одноклассников" на их участках, что выстроили очередь пребывания внуков на даче.

- У нас с дедом трое внуков, - рассказывает Валентина Григорьевна Мозалева. - Через дорогу от нас участок купила молодая семья с двумя детьми. Те почти ровесники с нашими младшими внуками, ну и подружились. Все шло хорошо, пока соседи не посыпали песком въезд на свой участок. Дорогу разровняли, но остался напротив их и нашего участка островок песка на улице. Получилась детская песочница. С нее все и началось.

Сначала по пять-семь велосипедов или беговелов в день вокруг песочницы Мозалевы и их соседи воспринимали как "дань" за отдых их внуков и детей под их же присмотром. Потом начались обсыпания песком, детские драки-слезы, кидание камней и … жалобы соседей на шум. Вроде бы всех спас директор СНТ. Он заказал для подсыпки дорог несколько машин асфальтовой крошки, ею засыпали и песок. Но дети такие дети: пока шли дорожные работы, они нашли новую "Мекку" - туристические палатки во дворах Мозалевых и их соседей. А там - лото, гамак, дартс, мячи. И вся ватага дачников переместилась в палатки со всеми теми же криками, драками и жалобами соседей.

- Наши соседи терпеливо объясняли детям про "личное пространство" и "тихий час", они слушали и приходили снова, - рассказывает Валентина Григорьевна. - Я держалась. "Не пущу", - всем говорила. У меня теплицы, оранжерея. Все же снесут, но и меня сломали. Утром приходит девочка лет пяти: "Тетя Валя, тук-тук, пустишь? Я ни разу не видела палатку". И сует замусоленную упаковку печенек. У нее за спиной еще пацан… Я поиграть пустила, но позвонила родителям девочки. Пришел ее дед. Я ему честно объяснила, что у меня нет времени на детский сад, с утра до вечера работаю на участке. Да и не хочу ответственности за возможные проблемы. Он отчужденно так: "Я услышал вас". Взял девочку за руку и ушел. Родители других деток ни разу и не пришли. Я спросила одного мальчика: "Почему?". Он меня "убил": "Моя мама сказала, что приехала отдыхать. Она в наушниках слушает музыку. Она знает, где я, и отпускает".

Община против индивидуализма

- Истории с песочницей и палатками мне напомнили мою с велосипедом на даче, - говорит доктор психологических наук, профессор Московского института психоанализа и МГППУ Владимир Кудрявцев. - Поехал я лет в восемь-девять с соседями на велопрогулку. У меня слетела цепь. Ни я, ни папа моего друга наладить ее не смогли. И он предложил: они с сыном доедут до дачи, это километра два, скажут отцу, он придет и отремонтирует. Так и сделали. Но за час у меня прошла жизнь и слезы от подчиненного положения. Это вам не велосипедные прогулки с отцом или дедом. И не походы с мамой на озеро или в лес за вениками. Это огромный опыт социализации. Нам его устраивали взрослые. Наши дети и внуки часто сами себе организуют отдых, который их социализирует. Тот опыт, который они получают в стае, на даче или в коммуне песочницы, они неизбежно сравнивают с опытом школы, а потом все это перенесут во взрослую жизнь. Это и умение ссориться и договариваться, и осознанная покорность, и навык строить отношения с соседями, а потом - с руководством в вузе или на работе. Такая конструируемая детьми дача учит выстраивать личные границы и ладить с людьми.

И то, как полагает Кудрявцев, что родители не без труда договариваются о формах взаимодействия ради того, чтобы прижился новый формат дачного детства, включая способы софинансирования, говорит о том, что они строятся как на традиционной общинной форме взаимопомощи, так и на основе индивидуализма. Сбои происходят тогда, когда не учитывается степень эгоизма меняющегося сознания взрослых. И где-то здесь взрослым ради детей придется переступать через себя.