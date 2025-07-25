Эксперт призвала родителей обучать детей плаванию

Каждый ребенок к 10-летнему возрасту должен уметь держаться на воде, сообщила на пресс-конференции в медиацентре Агентства городских новостей «Москва» уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская.

«Я всегда говорю о том, что умение ребенка плавать – это такой же навык как умение говорить, читать, писать, чистить зубы. Каждая семья должна поставить себе это обязательно в задачи, что ребенок до 10-летнего возраста должен уверенно держаться на воде, это необходимое условие его безопасности, особенно летом. Это необходимый навык в современном мире», – сказала Ольга Ярославская.

Она также отметила необходимость обучать детей правилам поведения на воде и использования катамаранов, лодок и сапов.

Ранее «Известия» сообщали, что с начала лета 2025 года на российских водоемах погибли 867 человек, в том числе 146 детей.