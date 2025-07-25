Россияне рассказали, что мешает им завести детей

Мужчины чаще, чем женщины, готовы решиться на ребенка даже при нестабильной финансовой ситуации и при отсутствии своего жилья, но с возрастом этот критерий становится все менее обязательным. Это показало исследование Lеvel Group, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

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По данным исследования, каждый пятый россиянин репродуктивного возраста (19%) убежден: прежде чем родить ребенка, нужно достичь финансовой стабильности, а 9% прямо связывают свои репродуктивные планы с отсутствием собственного жилья. При этом каждый третий респондент (34%) уверен, что финансы и отсутствие жилья не являются препятствием для пополнения в семье. Еще 28% признались, что откладывают пополнение по другим причинам, а каждый десятый вообще не планирует детей.

Любопытно, что мужчины чуть чаще, чем женщины, готовы решиться на ребенка даже при нестабильной финансовой ситуации и при отсутствии собственного жилья: 36% респондентов-мужчин считают, что это не помеха для пополнения (против 30% среди респондентов-женщин). При этом мужчины чаще, чем женщины, говорят о том, что вообще не планируют детей (10% против 8%).

«Семейная ипотека — один из наиболее востребованных инструментов господдержки при покупке жилья. В среднем, по итогам первого полугодия 2025 года, на нее приходится 70% от общего объема выдачи ипотечных кредитов. При этом наблюдается рост от полугодия к полугодию: с июля по декабрь 2024 года доля семейной ипотеки составляла всего 50% от общего объема выдач», — комментирует пресс-служба компании.

Интересно, что финансовое положение и наличие собственного жилья влияют на репродуктивные планы и в зависимости от возраста. Так, респонденты в возрасте от 36 до 45 лет чаще других не считают это весомым фактором в решении о пополнении (41%), а реже всего так считают молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет (28%).