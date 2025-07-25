В каком возрасте ребенка можно отпускать гулять одного

Психолог порассуждала о возрасте для одиночных прогулок ребенка
Возраст, когда ребенка можно одного отпускать на улицу, зависит от многих факторов. Трудно назвать тот возраст, когда одиночные прогулки для ребенка будут уже полностью безопасными, заявила в беседе с «Известиями» детский психолог для родителей Александра Аныкина.
По ее словам, предсказать поведение ребенка даже в 13 лет часто бывает просто невозможно, потому что доли мозга, которые отвечают за планирование и контроль, еще не зрелы.
«Кажется, что уже все понимает, а потом оказывается, что нет, еще не оценивает риски», — заявила психолог.
Как подчеркнула Аныкина, перед тем как выпускать ребенка одного на улицу, важно убедиться, что он знает правила безопасности. Например, о том, что нельзя уходить с посторонними людьми, садиться в чужие машины, общаться и сообщать о себе какие-либо данные. Сейчас существует множество тренингов по безопасности, где детей этому обучают. К ним также подсылают подставного «незнакомца», чтобы проверить, как дети усвоили информацию. По данным эксперимента отряда «ЛизаАлерт», 80-90 процента детей уходят с незнакомыми людьми даже после прохождения обучения.
«Важно объяснить ребенку, что "незнакомец" — это не обязательно страшный бородатый дядя. Это может быть и подросток, и женщина. А может быть и друг семьи, сосед», — напомнила психолог.
Кроме того, почеркнула специалист, ребенок должен хорошо ориентироваться там, где гуляет, знать свой адрес, имена и телефоны родителей. Если ребенка планируется отпускать в школу одного, то лучше заранее подробно изучить маршрут до нее.
Ранее психолог Альберто Солер заявил, что у детей тоже бывает депрессия, но на нее указывают необычные признаки. Как отметил эксперт, депрессия у детей может проявляться болями в животе и головными болями. Кроме того, стоит насторожиться, если у ребенка резко пропало желание посещать школу.