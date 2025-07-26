Российских школьников хотят обучать быть нянями

Такую идею озвучил глава комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко. По его мнению, такая работа должна помочь школьникам поступить в вуз. Как именно — читайте далее в материале.

Суть инициативы

Рыбальченко считает, что к аттестатам выпускников мог бы прилагаться сертификат о пройденных курсах помощника воспитателя, пишет ТАСС.

Он предложил девятиклассников обучать волонтёрству, а учеников 10-11 классов подготавливать к ЕГЭ и одновременно прививать им навыки ухода за малышами.

Член ОП отметил, что изначально школьники могут в качестве добровольцев иногда заботиться, например, о соседских детях, а затем работа бебиситтера приносила бы им допбаллы для поступления в высшее учебное заведение.

Зачем это нужно

Многие подростки не знают, как ухаживать за ребёнком, а такая элементарная профессия как няня пригодится им в дальнейшем, уверен Рыбальченко.

По его мнению, когда придёт время, ребята вспомнят, как:

нужно надевать младенцу подгузник; приучать к горшку; правильно кормить; что сказать над колыбелью.

Ранее «Секрет» писал, что российским школьникам захотели разрешить работать во время летних каникул. Но при одном условии, каком именно — узнайте здесь.