В России вырос спрос на приложения для контроля детей в интернете

За год количество установок таких программ увеличилось на 20%.

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Об этом рассказали изданию в провайдере цифровых услуг «Дом.ру». Там уточнили, что большинство взрослых (84%) настраивают смартфон перед тем, как отдать ребёнку: удаляют некоторые приложения или активируют детский режим, устанавливают антивирусы.

Чаще всего речь идёт о программах для родительского контроля, чтобы ограничить доступ к нежелательному контенту. 62% хотят отслеживать геопозицию, 60% устанавливают запрет на скачивание приложений без разрешения, 54% управляют экранным временем, каждый второй хочет проверять историю поисковых запросов.