Что изменится в медобслуживании детей с начала учебного года

С 1 сентября 2025 года в российских школах вводится новая должность — медицинская сестра-специалист по оказанию медицинской помощи обучающимся. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Медработник, назначаемый на эту должность, должен иметь высшее медицинское образование. Такая мера призвана сократить дефицит врачей и частично заменить штатного школьного педиатра.

Одновременно будет обновлён стандарт оснащения медицинского пункта. В школах появятся устройства для мониторинга состояния здоровья учеников с особенностями развития. Все медпункты получат единое наименование — «медицинский пункт» — что позволит персоналу претендовать на льготный стаж.

Дети с хроническими заболеваниями, находящиеся на диспансерном учёте, получат право на лекарства и специализированное питание под контролем школьного медработника.

Изменения также коснутся детских оздоровительных лагерей. Учреждения с медицинским персоналом будут обязаны получить лицензию на медицинскую деятельность. Исключение составят палаточные лагеря численностью до 100 детей и дневные лагеря при школах. Повышаются требования к медицинскому оснащению: аптечки должны быть полностью укомплектованы для оказания первой помощи.

Также детям разрешат пользоваться личными медизделиями — такими как глюкометры и речевые процессоры. По словам Леонова «РИА Новости», все меры направлены на повышение доступности медицинской помощи детям и усиление защиты здоровья школьников и участников летних смен.

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