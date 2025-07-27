Чем опасно купание детей в открытых водоемах, рассказал врач

Купание в открытом водоеме может обернуться для маленького ребенка переохлаждением и заражением инфекциями. Об этом сообщает «Лента.ру со ссылкой на доцента кафедры детских болезней медицинского факультета Государственного университета просвещения Александра Батракова.

По словам специалиста, в раннем возрасте иммунная система только формируется и не обеспечивает полную защиту, поэтому до двух трех лет плавание в открытых водоемах лучше отложить.

Батраков также добавил, что заражение ребенка ротавирусной инфекцией возможно даже в том случае, если купались только его родители. Поэтому врач советует вакцинировать детей от ротавирусной инфекции.

Кроме того, эксперт посоветовал следить, чтобы дети не пробовали песок на вкус. Помимо риска заражения инфекциями, он представляет опасность развития удушья.

Ранее эксперты перечислили инфекции, которые можно подхватить на пляже. Основными рисками остаются грибковые инфекции, паразитарные заболевания (например, личинки анкилостомы) и бактерии, которые могут присутствовать в фекальных загрязнениях от людей и животных.