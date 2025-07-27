Учитель счел «бессмысленным» ЕГЭ по истории для некоторых выпускников

У таких выпускников, кроме негативного отношения к предмету, «ничего не останется».

Однако знание предмета необходимо проверять у всех гуманитариев, в частности будущих социологов и режиссёров. Такое мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» выразил учитель истории и автор учебников по этой дисциплине Леонид Кацва.

«Я бы такого экзамена для всех не вводил. Это получится не экзамен, а зачёт по принципу: два не поставят, три устраивает. Это будет профанация, и поэтому это бессмысленно. Но такой экзамен не только бессмыслен, но и вреден, потому что он, во-первых, потребует от тяжело работающих выпускников школы (они в 11 классе тяжело работают) затрачивать время на подготовку к этому экзамену. И кроме негативного отношения к самому предмету у таких детей, я имею в виду в виду тех, кто собирается поступать в технические, естественно-научные вузы, это ничего не даст. А вот что, с моей точки зрения, обязательно нужно сделать, так это на всех гуманитарных специальностях ввести ЕГЭ по истории. Это должно касаться не только историков, но и политологов, и социологов, и филологов, и философов, и юристов. И, кстати сказать, не вредно было бы и режиссёрам».

Ранее Владимир Путин поддержал идею об обязательном ЕГЭ по истории для гуманитариев. С соответствующей инициативой на встрече президента с авторами новых учебников по истории выступил ректор МГИМО Анатолий Торкунов. По его словам, «было бы важно, чтобы курс истории охватывал тех ребят, которые поступают на гуманитарные и социально-экономические специальности».