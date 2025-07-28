Разговор с «приемной комиссией»: как мошенники наживаются на абитуриентах

Россияне стали массово жаловаться на звонки мошенников с просьбой оплатить обучение в вузе до заключения договора для гарантированного поступления. «Вечерняя Москва» разобралась, как не попасть на уловку аферистов.

© Вечерняя Москва

Причиной появления такого вида мошенничества стало сокращение платных мест на некоторые специальности. Среди них журналистика, менеджмент, экономика, юриспруденция, политология. Чтобы сыграть на чувствах родителей, аферисты уговаривают внести предоплату в вузы за место, чтобы «гарантированно поступить».

Мошенники связываются, присылают реквизиты для оплаты. Для достоверности могут прислать подделанные в графической программе списки студентов, рекомендованных к зачислению. Данные достают из самых разных источников — вплоть до официальной страницы учебного заведения в социальных сетях, где ищут абитуриентов, — рассказывает «Вечерней Москве» юрист, владелец собственной юридической фирмы Гаяз Хасанов.

Государственные учебные заведения никогда не предлагают никаких предоплат до подписания договора.

Проверяйте всю информацию только через официальную страницу вуза. Звоните по указанным там номерам, сотрудники учебных заведений крайне редко звонят с личных номеров, — отметил эксперт.

Если институт коммерческий, то после такого разговора с «приемной комиссией» стоит перезвонить по номеру, указанному на сайте, и уточнить, работает ли у них такой сотрудник и предусмотрена ли вообще предоплата.

Как правило, аферисты, наоборот, добавляют в разговор больше деталей, чтобы ввести в заблуждение. Запишите все его регалии, а потом проверьте по официальным каналам. Также будьте осторожнее с реквизитами — их также можно проверить на сайте вуза, — заключил Гаяз Хасанов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Николай Крючков, преподаватель истории, автор учебных методик:

Хочу обратить внимание, что все оплаты должны производиться только после подписания договора между студентом (или его представителем) и вузом. В нем четко прописана сумма оплаты, реквизиты. Если такого документа нет, никаких денежных средств вносить не нужно. К сожалению, чаще всего пытаются нажиться на абитуриентах, которые на творческих специальностях.

Ранее в прокуратуре Московской области рассказали о новой схеме мошенников, с помощью которой они обманывают население. Злоумышленники «обучают» основам криптотрейдинга и крадут деньги тех, кто повелся на уловку.