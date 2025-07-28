Почему нельзя заставлять ребенка доедать

Если пытаться заставлять ребенка доедать, это может обернуться неприятными последствиями и формированием вредных пищевых привычек в будущем. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» предупредила детский врач-эндокринолог «СМ-Клиника» для детей Дарья Хайкина.

«Ложку за маму… ложку за папу… Ложку за… Согласитесь, прочитав эту фразу, вы невольно поежились. Еще одна фраза, знакомая многим с детства: «Пока не доешь — из-за стола не выйдешь». Она звучит безобидно, но на деле все не так радужно. Помимо того что эта фраза — откровенная манипуляция, она еще и таит в себе вредные пищевые привычки, с которыми в будущем ребенок будет бороться всю жизнь», — предупредила Хайкина.

И одна из проблем, которая может возникнуть, — потеря ощущения голода и сытости. По словам врача, когда ребенка заставляют есть, он учится игнорировать сигналы своего тела. Его не спрашивают — «ты голоден?» — его учат доедать «потому что надо». Со временем это приводит к перееданию, неспособности понять, действительно ли он хочет есть.

«На сегодняшний день каждый второй не может «остановиться» за столом: кто-то не чувствует насыщения, а потом понимает, что объелся, а кто-то понимает, что пора остановиться, но не может», — подчеркнула детский эндокринолог.

Во-вторых, ребенок, которого постоянно уговаривают, шантажируют или пугают, чтобы он поел, начинает воспринимать прием пищи как наказание. Это мешает формировать спокойные и доверительные отношения с едой. У кого-то это приводит к отказу от еды в принципе, у кого-то — к заеданию стресса в будущем.

«И если заедание стресса наступит нескоро, то отказ от еды родители могут заметить еще в детстве. Когда дети в 2, 3, 4 и 5 лет вдруг становятся «малоежками». И накормить таких детей — задача со звездочкой», — объяснила специалист.

Она отметила, что накормить ребенка бывает достаточно сложно. В большинстве случаев дети готовы есть только макароны и сосиски, но это не сбалансированное питание. Поэтому нужно научить ребенка есть «правильно». И чтобы это сделать, врач дала несколько советов.

«Предлагайте еду, а не заставляйте. Не надо превращать процесс еды в поле боя. Уважайте отказ от еды, как нормальную реакцию. Не хочет? Такое бывает, предложите потом. Смотрите в динамике: если ребенок активен, растет, набирает вес — значит, он получает достаточно. И не нужно в него «пихать» дополнительную ложку супа, потому что где-то есть таблицы с условными нормами порций у детей. Все индивидуально», — посоветовала Хайкина.

Также она рекомендовала отказаться от мультиков и гаджетов во время приема пищи, чтобы ребенок не отвлекался и мог понять, когда наелся.