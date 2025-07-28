Специалист дал советы по обустройству детского рабочего места

Совладелец сети билингвальных детских садов и школ Discovery Екатерина Маркелова рассказала, как правильно организовать рабочее пространство для ребёнка.

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«Стол должен быть устойчивым и достаточно просторным, чтобы на нём поместились тетради, книги и компьютер. Лучше выбирать модели с ящиками или надстройками: так всё необходимое будет под рукой, а на столе не будет беспорядка. Стул важно подобрать удобный, с поддержкой спины, желательно с регулируемой высотой. Это поможет сохранить осанку и меньше уставать», — рассказала эксперт газете «Известия».

Маркелова также рекомендовала использовать спокойные цвета, вешать плакаты с полезной информацией на стены и продумать систему хранения.

Ранее основатель сети билингвальных детских садов и школ Discovery Виктория Боева посоветовала родителям проявлять особое внимание к детям, которым в силу разных причин приходится менять школу. По её словам, переход в новое учебное заведение может вызвать у ребёнка тревожность или замкнутость из-за стресса.