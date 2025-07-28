В каком классе школьники конфликтую больше всего

Конфликты среди школьников — явление, с которым сталкиваются практически все образовательные учреждения. Однако, как выяснила психолог Екатерина Пастухова из Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ), наиболее сложным периодом в этом плане является возраст с третьего по седьмой класс. Именно в этот промежуток времени школьники чаще всего сталкиваются с проблемами в общении, которые могут перерастать в серьезные конфликты.

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Причины роста конфликтности

Переход из начальной школы в среднюю — это переломный момент в жизни ребенка. Смена статуса, новые учителя, расширение круга общения — все это требует адаптации, которая не всегда проходит гладко. Особенно сложными считаются пятый и седьмой классы. В этот период дети сталкиваются с гормональными изменениями. Именно поэтому начало подросткового возраста сопровождается эмоциональной нестабильностью, резкими перепадами настроения и повышенной раздражительностью, что создает благоприятную почву для возникновения конфликтов.

Также в этом возрасте дети начинают активно искать свое место в коллективе. Желание быть популярным, завоевать авторитет среди сверстников нередко приводит к соперничеству и конфликтам. Неуверенность в себе, страх быть отвергнутым или осмеянным часто провоцируют агрессивное поведение или, наоборот, делают ребенка уязвимым для нападок.

Кроме того, в средней школе увеличивается объем учебного материала, появляются новые предметы и требования. Это также может вызывать стресс, который дети порой выплескивают в общении с одноклассниками.

Формы конфликтов

Исследование, проведенное Екатериной Пастуховой на основе данных Школьных служб примирения (ШСП), показало, что конфликты среди школьников имеют разнообразные формы. Наиболее распространенные из них:

Физическая агрессия. Драки и толчки остаются одним из самых частых проявлений конфликтного поведения в школе. Ссоры и оскорбления. Вербальная агрессия, включая дразнилки, грубые слова и унижения, встречается практически в каждом классе. Ложные обвинения и клевета. Дети могут обвинять друг друга в поступках, которых на самом деле не было, чтобы навредить репутации сверстника. Кражи и порча личных вещей. Конфликты на этой почве часто становятся особенно болезненными, так как затрагивают личное пространство ребенка. Исключение из групп и разрушение дружбы. Социальная изоляция может быть не менее травматичной, чем открытая агрессия. Кибербуллинг. С развитием технологий все чаще дети сталкиваются с травлей в интернете. Это может быть публикация компрометирующих фото и видео, угрозы в чатах или распространение слухов в социальных сетях.

Особенности школьных конфликтов

Интересно, что классический буллинг, при котором есть четко выраженные роли агрессора и жертвы, сегодня встречается все реже. Как отмечает Екатерина Пастухова, роли в конфликтах стали более динамичными: один и тот же ребенок может быть как провокатором, так и пострадавшим. Это усложняет работу педагогов и психологов, так как требует более глубокого анализа ситуации и индивидуального подхода к каждому участнику конфликта.

Как помочь детям

Школьные службы примирения, работающие в московских школах уже более 15 лет, показывают хорошие результаты в предотвращении и разрешении конфликтов. Их опыт позволяет выделить несколько ключевых подходов к решению проблемы.

Во-первых, дети должны уметь выражать свои эмоции и потребности без агрессии, а также слушать и понимать точку зрения других.

Во-вторых, учителя и родители должны стать для ребенка опорой, к которой он может обратиться в случае конфликта.

В-третьих, как показывает практика, вмешательство третьей стороны — это педагога, школьного психолога или медиатора — помогает найти компромиссное решение и предотвратить эскалацию конфликта.

Кроме того, не стоит забывать, что конфликты в школе часто имеют корни в семейных отношениях, поэтому важно вовлекать родителей в процесс воспитания и обучения детей.

Также специалист рекомендует обязательно проводить в образовательных учреждениях информационные кампании о безопасности в интернете, а также обучать детей правилам поведения в сети.