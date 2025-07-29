Названа стоимость минимального набора для подготовки ребенка к школе

В этом году родителям потребуется 16,2 тыс. рублей, что на 7% выше уровня 2024-го.

Данные привёл аналитический центр «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД», пишут «Известия». В эту сумму вошла покупка школьной формы, рюкзака, рубашки, туфель, кроссовок, футболки, дневника, комплекта тетрадей, пенала с канцелярией.

Большинство родителей сейчас приобретают школьные товары на онлайн-площадках и их покупательская активность стартовала раньше, рассказали специалисты. Они добавили, что спрос на учебные принадлежности на маркетплейсах в июле сопоставим с концом августа прошлого года. Покупатели стремятся заранее приобрести всё необходимое, не дожидаясь периода ажиотажного спроса.