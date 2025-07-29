Почему дети любят «страшных» монстров вроде Лабубу

Популярность Лабубу среди детей связана с тем, что они воспринимают игрушечного зверька как своего защитника, рассказала детский психолог Екатерина Ильичева. По ее словам, страшные игрушки и истории помогают детям справляться со своими страхами.

«Идея такая: я чего-то боюсь, темноты например, а Лабубу – зубастая, сильная, она будет меня охранять», – пояснила психолог.

Страшные истории и игрушки помогают детям преодолевать свои скрытые страхи, о которых они даже не могут рассказать, уточнила Ильичева. Во время игры ребенок осторожно прикасается к своему страху и чувствует, что может контролировать его, что помогает ему снять напряжение и выразить свои подавленные эмоции, пояснила эксперт.

В беседе с News.ru психолог также отметила, что если ребенок чувствительный, эмоционально нестабильный и появление игрушки вызывает у него беспокойство и проблемы со сном, то лучше убрать игрушку и обратиться к специалисту, чтобы разобраться в причинах тревоги. Психолог напомнила, что механизмы проявления агрессии у детей отличаются от тех, которые связаны с игрушками.

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее выразила недовольство тем, что в России стремительно растет интерес к китайским игрушкам Лабубу. Она подчеркнула необходимость уделять больше внимания созданию отечественных креативных продуктов, способных не только конкурировать с зарубежными аналогами, но и завоевывать популярность на международном уровне.