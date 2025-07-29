Детский омбудсмен объяснил, чему необходимо научить ребенка

Это необходимый для безопасности ребёнка навык.

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Также нужно проводить разъяснительные беседы о риске купания при сильном течении и прыжках в воду с высоты. Об этом детский омбудсмен столицы заявила в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Можно ли остановить подростка у водоёма, где не разрешено купаться? Не сможем. И взрослые это понимают. Я понимаю, что там есть какое-то патрулирование и так далее. Если ребёнок не умеет плавать, значит, надо взять себе за задачу. На мой взгляд, как бы это ни звучало странно, мы умеем говорить, мы умеем кушать, мы умеем чистить зубы, мы так же должны уметь плавать. Никто не говорит ни о каких рекордах, но умение держаться на воде — это необходимый навык для безопасности ребёнка, а потом человека. Но здесь другая опасность. Здесь по-другому надо объяснить, что даже умение плавать при наличии сильного течения очень многих губит. Потому что как раз вот эта уверенность, что я умею, она может сыграть злую шутку. Те же самые ныряния с каких-то пристаней и так далее».

Ранее Роспотребнадзор предупредил об ухудшении качества воды в пяти водоёмах Москвы.

В список вошли озёра Чёрное и Школьное в Зеленоградском административном округе, Путяевский пруд и озеро Белое в Восточном округе и Мещерский пруд — в Западном. В них не рекомендуется купаться.